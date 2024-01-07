Вот правду говорит народная поговорка - жить нужно так, чтобы враги боялись твоих памятников.
Происшествие в Иране
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М
ММ
Мусульмане объявят крестовый поход против евреев?
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1 час.
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Вот правду говорит народная поговорка - жить нужно так, чтобы враги боялись твоих памятников.
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