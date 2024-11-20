SWOT-анализ рынка НПФ в России

SWOT-анализ рынка НПФ в РоссииУвеличение демографической нагрузки ввиду старения населения и сокращения рождаемости в Российской Федерации, создает серьезные вызовы для пенсионной системы нашей страны, требуя поиска новых решений.
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