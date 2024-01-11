Путин: Экономика России стала крупнейшей в Европе, хотя страну «душат и давят со всех сторон»

По ВВП на душу населения «нам еще надо стараться», добавил президентЭкономика России по паритету покупательной способности стала первой в Европе, хотя страну «вроде бы со всех сторон душат, давят», заявил президент Владимир Путин.
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