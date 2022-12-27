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Артета о шансах «Арсенала» на титул АПЛ: «Контролировать конкурентов невозможно. Нужно концентрироваться на себе»

Микель Артета прокомментировал разговоры о шансах «Арсенала» на победу в АПЛ. Вчера лондонский клуб одержал волевую победу над «Вест Хэмом» (3:1) в матче 17-го тура АПЛ.

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