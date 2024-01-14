Джон Керри спешит на помощь Байдену

Специальный посланник президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри планирует уже весной покинуть свой пост и сосредоточиться на помощи президенту в ходе его избирательной кампании, сообщают The New York Times (NYT) и Axios со ссылкой на источники.
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