ФСБ потребовала от операторов ограничить услуги IP-телефонии

ФСБ потребовала от крупных операторов связи ограничить предоставление услуг IP-телефонии. Новые правила должны помочь бороться с телефонным мошенничеством, но могут причинить неудобства и добросовестным абонентам, включая пользователей Zoom, предупреждают эксперты.
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