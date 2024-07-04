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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФСБ потребовала от операторов ограничить услуги IP-телефонии

ФСБ потребовала от крупных операторов связи ограничить предоставление услуг IP-телефонии. Новые правила должны помочь бороться с телефонным мошенничеством, но могут причинить неудобства и добросовестным абонентам, включая пользователей Zoom, предупреждают эксперты.

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