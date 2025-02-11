Дорогая неудача: во сколько обошлось лечение российских туристов за рубежом

Укусы рыб, падение с квадроцикла или велосипеда, неосторожное ныряние стали причинами самого затратного лечения травм, которые получили российские туристы за границей в прошлом году, выяснили «Известия», опросив страховые компании.
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