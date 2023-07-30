Отправку первой летной "Ангары" для космодрома Восточный запланировали на осень

Генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что изготовление первой летной ракеты-носителя "Ангара-А5", предназначенной для космодрома Восточный, продолжается, и ее отправка запланирована на осень 2023 года.