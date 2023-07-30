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Отправку первой летной "Ангары" для космодрома Восточный запланировали на осень

Отправку первой летной "Ангары" для космодрома Восточный запланировали на осень

Генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что изготовление первой летной ракеты-носителя "Ангара-А5", предназначенной для космодрома Восточный, продолжается, и ее отправка запланирована на осень 2023 года.

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