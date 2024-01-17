Ожидается ли повышение пенсий до конца года, ответила Тамара Дуйсенова

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова ответила на вопрос журналистов о возможном повышении пенсий в этом году, передает корреспондент Tengrinews.
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