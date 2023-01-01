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Легендарная песня фактически является прямым плагиатом

Легендарная песня фактически является прямым плагиатом

На просторах бывшего СССР знаменитый хит "Venus" голландской группы The Shocking Blue - это культ. Ее автором значится гитарист Робби ван Леувен, но песня уходит корнями глубоко в историю.

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