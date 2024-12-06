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  • Лев Добрый
    Представить труду, какую бы вонь подняли в пиндостане, если эту разработку выпустили бы Россия или Китай!😱👈😜Теория подтвердил...
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Зеленский занизил смерти в десять раз! Раскрыты потери ВСУ

Зеленский занизил смерти в десять раз! Раскрыты потери ВСУ

3166 прочтений 3 дня назад Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, преуменьшает потери армии страны с момента начала конфликта в 10 раз — настоящее количество убитых может приближаться к 800 тыс.

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Комментарии
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Лев Добрый
Что говорит Шойгу, надо умножать на три, потому что врёт ОН и врал президенту всегда!🤠👍👈😜
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18 час.
Ирина Быкова
Зеленая сопля - профессиональный лгун . США - Генератор ЛЖИ, а ЕС- их европейские шавки и глупые попугаи, Наглядный пример - Макрон. Ну чем не попугай. Такая же Урсула. ,да и все остальные за исключением Вучича, Фицо и Орбана.
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18 час.
Evgenija Palette
Такая мелкая, лживая МУХА НА ВОЗУ... этот Шойгу...
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18 час.

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