3166 прочтений 3 дня назад Президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли в мае, преуменьшает потери армии страны с момента начала конфликта в 10 раз — настоящее количество убитых может приближаться к 800 тыс.
Зеленский занизил смерти в десять раз! Раскрыты потери ВСУ
Комментарии
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Лев Добрый
Что говорит Шойгу, надо умножать на три, потому что врёт ОН и врал президенту всегда!🤠👍👈😜
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18 час.
Ирина Быкова
Зеленая сопля - профессиональный лгун . США - Генератор ЛЖИ, а ЕС- их европейские шавки и глупые попугаи, Наглядный пример - Макрон. Ну чем не попугай. Такая же Урсула. ,да и все остальные за исключением Вучича, Фицо и Орбана.
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18 час.
Evgenija Palette
Такая мелкая, лживая МУХА НА ВОЗУ... этот Шойгу...
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18 час.
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