Зеленский занизил смерти в десять раз! Раскрыты потери ВСУ

Что говорит Шойгу, надо умножать на три, потому что врёт ОН и врал президенту всегда!🤠👍👈😜

Ирина Быкова

Зеленая сопля - профессиональный лгун . США - Генератор ЛЖИ, а ЕС- их европейские шавки и глупые попугаи, Наглядный пример - Макрон. Ну чем не попугай. Такая же Урсула. ,да и все остальные за исключением Вучича, Фицо и Орбана.