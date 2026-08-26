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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» хочет расстаться с Рамиресом. Сторона защитника требует 10 месячных окладов за досрочное расторжение контракта (Metaratings)

« Локомотив » хочет расстаться защитником Кристианом Рамиресом . По информации Metaratings, клуб рассматривает различные варианты ухода эквадорца.

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