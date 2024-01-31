Аналитики представили прогнозы по курсам валют на неделю с 29 января 2024 года Ирэн ОрлонскаяНа завершившейся рабочей неделе российская валюта продемонстрировала преимущественно снижение по отношению к основным валютам, торгующимся на Московской бирже.