Аналитики представили прогнозы по курсам валют на неделю с 29 января 2024 года Ирэн ОрлонскаяНа завершившейся рабочей неделе российская валюта продемонстрировала преимущественно снижение по отношению к основным валютам, торгующимся на Московской бирже.
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