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Tank 400 получил дизельный мотор: сколько стоит новый рамный внедорожник?

В Китае стартовали продажи новой версии Tank 400: полноприводный рамный внедорожник получил классический дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,4 литра, знакомый российским покупателям по агрегату, который устанавливается на присутствующий на ….

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