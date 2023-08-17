MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Русские патриоты обратились к руководству страны с тем, чтобы привлечь к ответственности недобросовестных чиновников, олигархов, представителей так называемой пятой колонны, раскачивающих ситуацию внутри государства.
РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Комментарии
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Александр Конкин
Дикий либерализм Перла неистребим... Даже Яковлев не нашел миллионов расстрелянных, а Перла все о них талдычит...
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15 час.
М
ММ
Сажать рассерженных патриотов и не сажать предателей? Почему Абрамович гуляет на свободе? Почему до сих пор нет списка сбежавших из России в день пригожинского мятежа лиц??? Где посадки? Кто разрешил им вернуться? Почему не опубликован этот список? Я поверю, что внутри страны что-то меняется в правильном направлении, когда список этих предателей будет опубликован и доступен на всех подобных форумах!
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, всех расстрелять, баки и недвижимость поделить.
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12 час.
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