РЕПРЕССИИ В РОССИИ: ПРЕДАТЕЛИ ТАК ЧАСТО О НИХ ГОВОРИЛИ, ЧТО ИХ МЕЧТА СБЫЛАСЬ

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ММ

Сажать рассерженных патриотов и не сажать предателей? Почему Абрамович гуляет на свободе? Почему до сих пор нет списка сбежавших из России в день пригожинского мятежа лиц??? Где посадки? Кто разрешил им вернуться? Почему не опубликован этот список? Я поверю, что внутри страны что-то меняется в правильном направлении, когда список этих предателей будет опубликован и доступен на всех подобных форумах!