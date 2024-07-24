Члены ВК НПКСК призваны внести свой вклад во всестороннее углубление реформ

Пекин, 23 июля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник заявил, что НПКСК должен внести мудрость и силу в дальнейшее всестороннее углубление реформ и продвижение китайской модернизации.
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