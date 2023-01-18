Невролог Коберская перечислила ранние признаки болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера относится к нейродегеративным заболеваниям и развивается очень незаметно. На какие симптомы стоит обратить внимание, рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Института клинической медицины Первого МГМУ имени И.
Болезнь Альцгеймера относится к нейродегеративным заболеваниям и развивается очень незаметно. На какие симптомы стоит обратить внимание, рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Института клинической медицины Первого МГМУ имени И.
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