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Невролог Коберская перечислила ранние признаки болезни Альцгеймера

Невролог Коберская перечислила ранние признаки болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера относится к нейродегеративным заболеваниям и развивается очень незаметно. На какие симптомы стоит обратить внимание, рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Института клинической медицины Первого МГМУ имени И.

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