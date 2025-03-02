Юрист предупредила о последствиях выращивания запрещенных растений

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина За выращивание некоторых видов растений в домашних условиях грозит административная или уголовная ответственность, рассказала в беседе с агентством "Прайм" кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.
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