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лина каюмова (Хорошая)
Учить надо было раньше,опоздали на 33 года.
🧑💻 В России не...
ТШ
Татьяна Шаблий
Присоединяюсь ,Пригожин ,один из героев нашего времени . Здоровья, удачи,с Победой.
Поздравляю с днем...
Марина Козуб
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к поздравлениям с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ Евгения Викторовича, смелого и мужественного человека, НАСТОЯЩЕГО ПАТРИ...
Поздравляю с днем...
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