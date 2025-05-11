15 вывесок и объявлений, за которыми явно стоит любопытная история

Иногда одна короткая фраза на листе А4 может рассказать больше, чем целая автобиография. Объявление, написанное от руки и приклеенное на подъездную дверь, странное послание на столбе - это не просто слова.
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