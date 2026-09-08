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62ИНФО | Новости Рязани

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Надежда Панкова представила новую книгу на Московской книжной ярмарке

Надежда Панкова представила новую книгу на Московской книжной ярмарке

Старший научный сотрудник Окского биосферного заповедника, кандидат биологических наук, зоолог Надежда Панкова приняла участие в Московской международной книжной ярмарке.

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