В Кореновске рухнуло здание психоневрологического диспансера, погибла медсестра

В Кореновске рухнуло здание психоневрологического диспансера, погибла медсестраВ 01.15 13 октября 2024 от оперативного дежурного ЕДДС МО Кореновский район поступило сообщение о том, произошло обрушение межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера, по адресу: город Кореновск, ул.