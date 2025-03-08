На канале «Россия 24» расскажут о предпринимательницах из Татарстана

Сегодня в 21.00 и завтра в 19.30 в рамках проекта «Сделано в России» на телеканале «Россия 24» выйдет приуроченный к 8 Марта сюжет «Под женским руководством», среди героинь которого будут и предпринимательницы из Татарстана.