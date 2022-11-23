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Светлов после 1:4: «У «Сочи» гриппозная полоса – все кашляют, многие приболели. «Локомотив» доминировал»

Главный тренер «Сочи» подвел итоги матча с «Локомотивом» (1:4). «Конечно, противник нас сегодня во многих компонентах опережал, был быстрее, собраннее.

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