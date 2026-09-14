Аналитики: чем больше РФ даст дронов Ирану, тем меньше Запад сможет помочь Украине

Иран запросил у России усовершенствованные ударные беспилотники. Просьба предусматривает поставку реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4» и «Герань-5» для использования иранцами в войне против Израиля и США.
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