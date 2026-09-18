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Глава премии БРИКС объявила дату церемонии в Москве

Глава премии БРИКС объявила дату церемонии в Москве

3 декабря в Москве наградят 100 предпринимателей стран БРИКС — победителей II Международной премии «ТОП-100 предпринимателей БРИКС».

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