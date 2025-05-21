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Парламентская газета

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В Госдуме готовят законодательные изменения для садоводов

В Госдуме готовят законодательные изменения для садоводов

Депутаты предлагают дать точные формулировки инфраструктуры садоводческих участков и к системам подачи воды, электричества, газа и канализации добавить различные постройки — как капитальные, так и временные.

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