В Госдуме готовят законодательные изменения для садоводов

Депутаты предлагают дать точные формулировки инфраструктуры садоводческих участков и к системам подачи воды, электричества, газа и канализации добавить различные постройки — как капитальные, так и временные.
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