Главком ВМФ поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

Главнокомандующий ВМФ выразил уверенность, что личный состав морской пехоты и впредь будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства, профессионально подготовленным авангардом флота.
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