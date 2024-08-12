Еще один челябинский автобус перешел на регулируемый тариф

На маршрут №58 планируется вывести автобусы среднего класса. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 12 августа, автобусный маршрут №58 «ЧВВАКУШ – Чистопольская» переводится на регулируемый тариф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии