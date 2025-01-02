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Титулы Норриса и «Макларена», победа Алонсо – «смелые прогнозы» от сайта «Ф-1» на сезон-2025

Журналист официального портала «Формулы-1» Лоренс Барретто выделил пять «смелых прогнозов» на предстоящий сезон.

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