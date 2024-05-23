Погладила сетку для душа утюгом и сделала из нее нужную в хозяйстве вещь, сэкономив на этом деньги

sylpfide sylpfide Но есть люди, живущие по принципу: если я это могу сделать своими руками, то это я не буду покупать.

Валерия Это, когда людям делать нечего. Лично я такой ерундой мучаться не буду. Это в советское время, когда ничего не было, из г...а конфету лепили, а сейчас за копейки разные приспособления в избытке. Время дороже.