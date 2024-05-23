Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Хахалина
    Во первых это не мука,а пять минут времени,а во вторых посчитайте сколько денег  на "мелочи"мы выбрасываем на мусор.Н...Погладила сетку д...
  • bobmihal Krylov
    Сказано же! Чипы для ракет! Это самое дорогое! Кстати где они находятся?Что можно сделать...
  • Валерия
    Это, когда людям делать нечего. Лично я такой ерундой мучаться не буду. Это в советское время, когда ничего не было, ...Погладила сетку д...

Погладила сетку для душа утюгом и сделала из нее нужную в хозяйстве вещь, сэкономив на этом деньги

Погладила сетку для душа утюгом и сделала из нее нужную в хозяйстве вещь, сэкономив на этом деньги

Всем знакома нейлоновая мочалка для душа, которая собрана в шар, по особой технологии и стянута веревкой посередине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
sylpfide sylpfide
Но есть люди, живущие по принципу: если я это могу сделать своими руками, то это я не буду покупать.
Ответить
13 час.
Валерия
Это, когда людям делать нечего. Лично я такой ерундой мучаться не буду. Это в советское время, когда ничего не было, из г...а конфету лепили, а сейчас за копейки разные приспособления в избытке. Время дороже.
Ответить
12 час.
Светлана Хахалина
Во первых это не мука,а пять минут времени,а во вторых посчитайте сколько денег  на &quot;мелочи&quot;мы выбрасываем на мусор.Не посчитайте меня скрягой,просто как то задумалась и не поленилась пол года вести учёт затрат на мелочи.Поверте, вышла приличная сумма.
Ответить
43 мин.

Картина дня

наверх