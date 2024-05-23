Всем знакома нейлоновая мочалка для душа, которая собрана в шар, по особой технологии и стянута веревкой посередине.
Погладила сетку для душа утюгом и сделала из нее нужную в хозяйстве вещь, сэкономив на этом деньги
Комментарии
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sylpfide sylpfide
Но есть люди, живущие по принципу: если я это могу сделать своими руками, то это я не буду покупать.
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13 час.
Валерия
Это, когда людям делать нечего. Лично я такой ерундой мучаться не буду. Это в советское время, когда ничего не было, из г...а конфету лепили, а сейчас за копейки разные приспособления в избытке. Время дороже.
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12 час.
Светлана Хахалина
Во первых это не мука,а пять минут времени,а во вторых посчитайте сколько денег на "мелочи"мы выбрасываем на мусор.Не посчитайте меня скрягой,просто как то задумалась и не поленилась пол года вести учёт затрат на мелочи.Поверте, вышла приличная сумма.
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43 мин.
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