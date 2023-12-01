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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Занимаюсь биатлоном уже 14 лет, это мой первый ноль за всю карьеру». Сидоров о спринте на Кубке России

Сейчас на этапе Альфа-Банк Кубка России в Ханты-Мансийске проходит спринт. Сидоров занимает промежуточное второе место (после финиша 60 участников из 107), лидирует Эдуард Латыпов, третьим идет белорус Антон Смольский.

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