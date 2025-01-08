Скользкий поворот: в миллиметре от серьезного ДТП

Ситуация на дорогах остается неблагоприятной, говорят синоптики Вчерашнюю опасную ситуацию на перекрестке Балтийской и Лыжной в Петрозаводске комментируют водители в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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