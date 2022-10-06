Алиев и Эрдоган через радио «Свобода»* передали «привет» Соросу

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган с Ильхамом Алиевым в Праге, общаясь с представителями СМИ после переговоров, назвали журналистку Радио «Свобода»* «соросовкой» и сказали, что «нельзя этим заниматься», – сообщают телеграм-каналы.