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Алиев и Эрдоган через радио «Свобода»* передали «привет» Соросу

Алиев и Эрдоган через радио «Свобода»* передали «привет» Соросу

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган с Ильхамом Алиевым в Праге, общаясь с представителями СМИ после переговоров, назвали журналистку Радио «Свобода»* «соросовкой» и сказали, что «нельзя этим заниматься», – сообщают телеграм-каналы.

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