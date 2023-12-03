РВИО: свыше 2 миллионов солдат исчезли без вести в Великую Отечественную войну

Более двух миллионов советских солдат до сих пор считаются пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с РИА Новости.
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