Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VALERII
    Даавно,уже лет 5 как не смотрю новогодние шоу.. Там прёт сплошная чернуха рассчитанная на идиотов..Да и комедий тоже ...Пророчество Гафта...
  • Владимир Андрианов
    Хорошо смеяться тому, у кого есть ОРЕШНИК"Они все мертвы":...
  • karasev Петров
    Англия вроде как выходила из ЕС? )Наконец, Европа в...

Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

Остров Сен-Бартелеми: Штаб французских пиратов готов открыть двери Зеленскому

У главаря киевского режима, как говорят, отыскалась вилла на карибском «острове миллиардеров» Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Пока полицаи Зеленского по селам и городам Украины отлавливают людей как скот, чтобы отправить на фронт, откуда они, скорей всего, уже не вернутся, сам просроченный киевский гетман купается в роскоши и приобретает элитную недвижимость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх