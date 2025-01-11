У главаря киевского режима, как говорят, отыскалась вилла на карибском «острове миллиардеров» Светлана Гомзикова На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: ZumaTAСС) Материал комментируют: Спиридон Килинкаров Пока полицаи Зеленского по селам и городам Украины отлавливают людей как скот, чтобы отправить на фронт, откуда они, скорей всего, уже не вернутся, сам просроченный киевский гетман купается в роскоши и приобретает элитную недвижимость.