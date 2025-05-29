Сильная магнитная буря обрушилась на Землю: что прогнозируют ученые в ближайшие дни

Утром в четверг, 29 мая 2025 года, на Земле зафиксирована мощная магнитная буря. Об этом специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН ( (ИКИ РАН и ИСЗФ РАН).