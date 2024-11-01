Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно покинуть Евросоюз и уничтожить его. По словам политика, последний доклад бывшего президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности Евросоюза говорит о подготовке к масштабной войне.