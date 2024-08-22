Экипажи 72-й экспедиции на МКС допущены к подготовке на Байконуре

Экипажи 72-й длительной экспедиции на МКС допущены комиссией по оценке готовности основного и дублирующего экипажей к заключительному этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур, 22 августа сообщает пресс-служба Роскосмоса.
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