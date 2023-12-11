Лукашенко восхитился красотой и богатством Африки

Президент Белоруссии активно налаживает связи Минска с африканскими странами.В минувшие выходные Александр Лукашенко встретился с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, отметив, что эта небольшая страна обладает огромными возможностями.
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