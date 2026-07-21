Несколько человек обратились за помощью. Подробности ДТП с автобусом и мусоровозом

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в Новоалтайске Автобус маршрута № 5 находился на стоянке, когда мимо проезжал автомобиль-мусоровоз, у которого отвалилась "лапа" для погрузки мусорных контейнеров и повредил общественный транспорт, сообщили в алтайской Госавтоинспекции.