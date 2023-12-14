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Концерты SHAMAN в Новосибирске и Томске внезапно отменили

Концерты SHAMAN в Новосибирске и Томске внезапно отменили

Музыкант объяснил решение техническими проблемами, но пообещал выступить в другой раз.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) неожиданно объявил об отмене концертов 14 и 15 декабря в Новосибирске, а также 16-го числа в Томске.

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Комментарии
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Валерий Ребров
Вот вам и кумир,люди его ждали,на билеты деньги тратили,а в Томск он не приедет
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11 час.
Иваныч
Кумир липовый. Туда ему и дорога.
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7 час.

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