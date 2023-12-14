Концерты SHAMAN в Новосибирске и Томске внезапно отменили

Музыкант объяснил решение техническими проблемами, но пообещал выступить в другой раз.Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) неожиданно объявил об отмене концертов 14 и 15 декабря в Новосибирске, а также 16-го числа в Томске.
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