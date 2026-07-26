МИД Индии рекомендовал индийским морякам оценивать риски при найме на суда в Чёрном море

На фоне интенсификации ударов по портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море Министерство иностранных дел Индии выпустило предупреждение, призывающее индийских моряков проявлять «крайнюю осторожность и оценивать риски безопасности перед устройством на работу на коммерческие суда в Черном море».