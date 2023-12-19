Как вырастут коммунальные тарифы во Владимирской области в 2024 году

Рост платежей за ЖКХ в 2024 году станет самым большим за последние годы.Во Владимирской области с 1 июля 2024 года вырастут тарифы на все коммунальные услуги - водоснабжение и водоотведение, электричество, газ, отопление, техобслуживание жилья.