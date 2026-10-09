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Несекретные материалы

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Минтруд обновил перечень запрещённых для несовершеннолетних работ

Минтруд обновил перечень запрещённых для несовершеннолетних работ

Минтруд исключил из списка запрещенных для несовершеннолетних работ позиции, связанные с рентген-установками и приёмниками для бездомных.

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