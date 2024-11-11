Опять — пятерка: фестиваль современной музыки объединил ведущие площадки Москвы

Бас-гитара, мэппинг-проекции, электроника, смартфоны и велосипедные колеса — может ли всё это использоваться в концертах академической музыки, да еще на таких площадках, как залы Московской консерватории и филармонии? Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров», завершившийся мероприятием с эффектным названием «Гипнограмма», показал, что да.