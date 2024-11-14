В Челябинской области назначили министра экологии

Руководитель министерства экологии Челябинской области избавился от приставки «и.о.". Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Алексей Текслер подписал постановление о назначении Игоря Гилева министром экологии Южного Урала.
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