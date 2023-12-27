Новосибирцев напугали фейком об "опасных" яйцах и курятине местной птицефабрики

В Роспотребнадзоре назвали фейком информацию об опасности продукции "Новосибирской птицефабрики".Жители Новосибирска в среду, 27 декабря, начали пересылать друг другу в мессенджерах сообщения об опасных яйцах и курице производства "Новосибирской птицефабрики".