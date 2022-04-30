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Невероятная история "русского Робинзона" Сергея Лисицина

Невероятная история "русского Робинзона" Сергея Лисицина

                                      Изображение взято из открытых источников История человечества знает немало примеров выживания людей в условиях дикой природы.

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