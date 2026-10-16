Минтранс России против обязательных платежей за выбросы в судоходстве Министр транспорта РФ Андрей Никитин на форуме РЭН-2026 заявил, что Россия категорически не поддерживает поправки к конвенции МАРПОЛ, вводящие платежи за выбросы парниковых газов.
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