Минтранс России против обязательных платежей за выбросы в судоходстве Министр транспорта РФ Андрей Никитин на форуме РЭН-2026 заявил, что Россия категорически не поддерживает поправки к конвенции МАРПОЛ, вводящие платежи за выбросы парниковых газов.